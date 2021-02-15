Президент России Владимир Путин дал поручение провести эксперимент по использованию электронных дубликатов документов, выдаваемых государственными органами. Перечень поручений президента по итогам прошедшего 13 января 2021 года совещания с членами правительства опубликован на сайте Кремля.

«Обеспечить при участии ФСБ России проведение эксперимента по использованию (в том числе с применением мобильных приложений) электронных дубликатов документов, выдаваемых государственными органами, а также определить в целях проведения этого эксперимента перечень документов, хранение, предъявление и использование электронных дубликатов которых допустимо, перечень случаев, в которых допустимо использование таких дубликатов, и необходимые меры безопасности, в том числе меры по защите граждан от неправомерного использования электронных дубликатов документов», — говорится в поручении Кабмину.

Поручение должно быть исполнено к 1 декабря 2021 года.

О планах по проведению эксперимента с цифровыми двойниками часто используемых документов рассказал президенту в ходе субботнего совещания (его содержание также опубликовано на сайте Кремля) заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.



«В этом году мы хотим провести эксперимент и запустить в тестовом режиме мобильное приложение, в котором будут так называемые цифровые двойники часто используемых документов. У человека появится возможность хранить в своем мобильном телефоне удостоверение личности, водительское удостоверение, ПТС, справку о регистрации по месту жительства. Все в электронном виде, очень удобно для гражданина. Поэтому, уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас поддержать инициативу об этом эксперименте», — обратился Чернышенко к президенту.