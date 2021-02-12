Партнеры начали свое сотрудничество в 2018 году с миграции центра персонализации карт Unibank с нескольких сторонних решений на программные продукты Compass Plus. За последний год компании реализовали множество успешных совместных проектов, одним из которых было переключение собственного процессинга Unibank на прямой канал взаимодействия с платежной системой Mastercard, ознаменовавшее завершение второго этапа масштабной миграции платежной инфраструктуры банка на открытую программную платформу TranzAxis от Compass Plus.

«Проект миграции инфраструктуры банка на платформу TranzAxis является для нас стратегическим. Платформа TranzAxis, вобравшая в себя самые передовые технологии, представляет собой новое поколение промышленных систем для автоматизации банковских сервисов. Мы уверены, что данный проект создаст для нас технологический задел на многие годы и обеспечит максимально быстрый и качественный запуск самых современных и востребованных клиентами продуктов», – отмечал в ходе реализации проекта технический директор Unibank Фарид Мамадезаде.

Номинанты на премию, учрежденную электронным изданием bobsguide, проходят несколько этапов оценки жюри. Победителями становятся компании, продемонстрировавшие эффективность развития своих технологий, их полезность для клиентов и отличие своих систем от представленных на рынке аналогов.

Полную информацию о том, какие компании стали победителями в различных номинациях 2020 bobsguide Awards, вы найдете здесь .

O Unibank:

Unibank, созданный в июле 1992 г. под именем MBank, является одним из крупнейших частных банков в Азербайджане. С октября 2002 г., после слияния с PROMTEXBANK, Mbank носит название Unibank. Будучи ориентированным на клиентов, Unibank учитывает их потребности в различных регионах и предлагает продукцию и услуги глобального масштаба, адаптированные к локальным рынкам. Строгое соблюдение профессиональной этики и следование принципам социальной ответственности позволяют Unibank пользоваться заслуженным авторитетом на финансовом рынке.

O Compass Plus:

Основной целью Compass Plus является создание и развитие платежных технологий, отвечающих требованиям не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня. Наши высококлассные решения обеспечивают всем клиентам – от стартапов до признанных лидеров рынка – возможность встать у руля своей собственной платежной экосистемы. В партнерстве с клиентами мы создаем передовые и по-настоящему уникальные продукты и сервисы, а наш богатейший опыт позволяет беспрецедентно быстро и легко выводить их на рынок.