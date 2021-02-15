Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ представить предложения по реализации льготной ипотеки в период до 2024 года, в том числе рассмотреть возможность снижения ставок для семей как минимум с двумя детьми. Утвержденный президентом перечень поручений по итогам совещания по экономическим вопросам 21 января 2021 года опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с Центральным банком Российской Федерации представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021—2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей», — говорится в документе.

Поручение должно быть исполнено к 31 марта 2021 года.



В этот же срок Кабмину поручено «рассмотреть вопрос об увеличении объема финансирования мероприятий, включенных в планы-графики по решению проблем граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков, в целях их опережающего завершения».