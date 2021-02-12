Доля заемщиков от 40 до 50 лет в структуре выданных ипотечных кредитов за последние пять лет выросла на 5,1 п. п. и достигла 23,8%, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Чуть меньше выросла доля исторически самой массовой группы ипотечных заемщиков в возрасте от 30 до 40 лет — на 4,6 п. п. до 46,4%. Наибольшее сокращение доли в структуре выдачи ипотеки было отмечено в возрастной группе граждан моложе 30 лет — на 9,7 п. п. до 21,1%.

Наибольший рост доли в структуре выдачи ипотеки в 2020 году по сравнению с предыдущим годом был отмечен в возрастной группе граждан от 40 до 50 лет — на 1 п. п., а самое существенное сокращение доли — в сегменте заемщиков моложе 30 лет (на 1,4 п. п.). Стоит также отметить, что, в целом, по сравнению с 2019 годом в прошлом году положительная динамика была отмечена во всех возрастных категориях заемщиков, кроме сегмента самых молодых граждан до 30 лет.