С 1 марта на Московской и Санкт-Петербургской биржах с 7:00 до 10:00 мск будут проходить утренние торговые сессии. Мосбиржа планирует начинать с семи утра торги на валютном рынке и рынке драгметаллов, а также на срочном рынке, а СПБ — ценными бумагами иностранных эмитентов.

В настоящее время торги на валютном и срочном рынках Московской биржи проводятся с 10:00 до 23:50 мск. Как ожидается, расширение торгового периода предоставит всем группам инвесторов новые возможности для торговли на рынках Мосбиржи.

«Российские валютный и срочный рынки — часть глобального рынка капитала, который работает практически круглосуточно. Расширение времени торгов на Московской бирже предоставит инвесторам широкий спектр новых возможностей. С запуском утренних торгов клиенты из восточных регионов России смогут торговать в более комфортное для них время. Также раннее начало торгов будет удобно инвесторам из Азии — Гонконга, Сингапура, Индии, Китая, где мы наблюдаем высокий интерес к торгам на российской площадке. Сейчас фондовый, валютный и срочный рынки биржи уже доступны для клиентов 14 часов в сутки, с марта время торгов на валютном и срочном рынках составит 17 часов», — комментирует член правления — управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Игорь Марич.

Утренняя сессия на Санкт-Петербургской бирже будет доступна всем участникам торгов и клиринга. На первом этапе в режиме основных торгов (Т+) в утреннюю сессию будут торговаться 50 ценных бумаг из группы инструментов «иностранные ценные бумаги», в дальнейшем список планируется расширять.

«Увеличение времени торгов, в частности старт утренних торгов, во-первых, позволит инвесторам, находящимся в Сибири и на Дальнем Востоке, а также в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, торговать в удобное время. Во-вторых, запуск утренних торгов позволит инвесторам эффективнее отрабатывать новости и корпоративные события, связанные с рынками и эмитентами Азиатского региона. Как следствие, это позволит нивелировать гэпы на открытии рынка для всех инвесторов. В-третьих, наличие утренних торгов позволит предложить инвесторам от Ближнего Востока до Юго-Восточной Азии удобное время для заключения сделок и доступ к центру ценообразования для акций международных эмитентов за счет российской ликвидности. По нашему мнению, такие возможности будут способствовать повышению ликвидности российского рынка в целом», — комментирует генеральный директор СПБ Евгений Сердюков.