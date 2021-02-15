Многие россияне на «удаленке» задумались о получении новой профессии, а некоторые уже ее освоили или осваивают, показало исследование, проведенное экспертами аналитического центра компании «АльфаСтрахование». В опросе приняли участие более 3 тыс. человек из всех регионов страны.

Большинство опрошенных признались, что в 2020 году задумывались над освоением новой профессии на «удаленке». 14% респондентов за это время уже получили новую профессию, 8% находятся в процессе обучения, а 38% присматриваются к новым сферам и готовы осваивать новые навыки.

Для 48% респондентов главной причиной обучения стало желание увеличить свой доход, а 24% опрошенных отметили, что перестали получать удовольствие от прежней работы и хотят поменять сферу деятельности. Остальные опрошенные среди причин называли появившееся на «удаленке» свободное время, получение удовольствия от новых знаний и стремление быть в тренде и не отставать от обучающихся на курсах друзей. Снижение доходов стало важной, хотя и не единственной причиной для переобучения. С сокращением зарплаты или потерей работы столкнулись 31% респондентов.

Среди наиболее популярных направлений онлайн-профессий опрошенные называют продвижение товаров и услуг в Интернете и социальных сетях (38%), коучинг, консультирование и преподавание (22%) и дизайн (11%). В список наиболее востребованных профессий также вошли копирайтеры, программисты, видеомонтажеры, контент-менеджеры и переводчики.

Как показал опрос, 42% не готовы тратить деньги на освоение новых навыков и предпочитают учиться самостоятельно. 37% готовы вкладывать до 1 тыс. рублей в месяц на переобучение, 15% — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей в месяц, 4% — от 10 тыс. до 20 тыс., и только 2% респондентов готовы потратить больше 20 тыс. рублей в месяц.

Обучению большинство респондентов (43%) готовы уделять от двух до трех часов в неделю, 22% могут посвятить обучению от трех до пяти часов в неделю. 18% опрошенных собираются заниматься по часу каждый день и чаще, а 17% не готовы тратить время на обучение и сразу хотят приступить к новой работе.

В ходе исследования также выяснилось, что 56% занимаются новой профессией в качестве хобби и не готовы уходить со своего основного места работы; 44% респондентов видят в этом возможность поменять свою сферу деятельности и превратить новую работу в основную.



За 2020 год 30% респондентов смогли добиться, чтобы новая профессия приносила половину и больше от общего дохода; 35% признались, что новая профессия приносит существенную сумму, которая пока меньше половины от общего дохода. У 31% респондентов прибыль от новой профессии покрывает только незначительные карманные расходы, а 4% пока никак не зарабатывают на новом деле.