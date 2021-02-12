Наиболее эффективными мерами поддержки граждан и бизнеса в РФ во время пандемии оказались льготная ипотека под 6,5%, льготные кредиты на поддержку занятости под 2% и прямая помощь гражданам с детьми, считает глава СберБанка Герман Греф.

«На мой взгляд, это, наверное, три таких инструмента. Первое, это поддержка ипотеки, ипотечного кредитования. С одной стороны, бюджет очень немного потратил, а, с другой стороны, ипотека выросла на 20% в прошлом году. Это очень, очень хороший показатель, помогло очень многим людям приобрести жилье», — сказал он в передаче «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1».

Кроме того, данная программа поддержала и строительный сектор: то, что строительный сектор в прошлом году увеличил прибыль по сравнению с 2019 годом, показательно, отметил глава СберБанка.

Второй самой эффективной мерой Греф считает льготные кредиты под 2%, которые будут списаны компаниям, если им удастся сохранить рабочие места. По словам банкира, данная программа является уникальным для мира инструментом, который «очень позитивно сработал, и очень многие компании удержали рабочие места, не увольняли своих сотрудников».

«Третье, наверное, — это все-таки прямая помощь гражданам, имеющим детей. Это очень важную поддержку оказало в такой непростой период времени», — заключил глава СберБанка.