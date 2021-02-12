Берем одного безработного человека (например, студента) и одного пенсионера за 80 лет (или инвалида). Обратившись в ПФР, можно сделать так, что пенсионер будет получать прибавку к пенсии, а безработный, ухаживая за ним, — стаж и пенсионные баллы. Об этом — в новом выпуске Fingram. Сохраняйте!

1. Что такое компенсационная выплата по уходу?

Согласно указу президента РФ № 1455 от 26 декабря 2006 года, это ежемесячная выплата в размере 1,2 тыс. рублей по уходу за теми категориями граждан, которые сами не могут о себе позаботиться. Она прибавляется к их пенсии. Инвалид или пенсионер может сам передать деньги тому, кто за ним ухаживает, но вправе и оставить эту выплату себе!

Ухаживающему лицу будет начисляться стаж и 1,8 балла к пенсии в год, согласно постановлению правительства РФ № 343 от 4 июня 2007 года. Уход за пожилым человеком младше 80 лет дает право на выплаты, но в стаж для пенсии не включается.

Родителям (усыновителям), опекунам (попечителям) и другим лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства 1 группы, ежемесячная выплата составляет 10 тыс. рублей.





2. За какими категориями граждан можно оформить уход?

за ребенком-инвалидом,

инвалидом 1 группы,

пенсионером, который нуждается в уходе по заключению врача,

престарелым старше 80 лет.

Даже если пожилой человек активен и полон сил, можно оформить над ним патронаж.





3. Кто может оформить уход за пожилым?

Поддержка от государства в виде выплат положена только тем, кто ухаживает за пожилым или инвалидом и не работает. Доходом считается и зарплата по трудовому договору, и разовая выплата по гражданско-правовому договору. Поэтому оформить уход могут:

неработающие трудоспособные граждане,

студенты,

учащиеся с 14 лет при согласии родителей.





4. Кто не может претендовать на компенсационную выплату? ⠀

индивидуальные предприниматели (даже если не ведут деятельность),

работающие по трудовому договору,

пенсионеры по старости или инвалидности,

лица, получающие пособие по безработице.





5. Как оформить такую выплату?





6. Какие документы потребуются для оформления выплаты? ⠀

Паспорт. Соответствующие заявления. Для учащихся — справка с места учебы. Трудовая книжка (при ее наличии) лица, осуществляющего уход. Трудовая книжка нетрудоспособного гражданина. Справка о том, что гражданин, осуществляющий уход, не получает пособие по безработице. Ее выдают органы службы занятости по месту жительства ухаживающего лица. Справка о том, что пенсия гражданину, осуществляющему уход, не назначалась. Ее должен выдать орган, осуществляющий назначение и выплату пенсии по месту жительства либо месту пребывания ухаживающего лица. Свидетельство о регистрации по месту пребывания, если его нужно подтвердить.





Бонус:

Пенсионеру и ухаживающему за ним лицу не обязательно проживать вместе. Если ухаживающий гражданин устроится на работу, необходимо уведомить ПФР в течение пяти дней!

Для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями, указанный размер компенсационных и ежемесячных выплат увеличивается на соответствующий районный коэффициент.

Можно ухаживать за несколькими гражданами и получать выплаты за всех.

Первую группу инвалидности можно не подтверждать.

Территориальный орган ПФР выносит решение в течение десяти дней. Если подать заявление через МФЦ или по почте, срок увеличится на несколько дней.

Если документов не хватает, сотрудник ПФР сообщит об этом и попросит их принести.

ПФР может приостановить рассмотрение заявления на три месяца, если нужно проверить какие-то сведения или дождаться ответа на запрос в другое ведомство. Если ПФР откажет в выплате, в течение пяти дней придет уведомление с объяснением причин. Все документы вернут.





А вы слышали о такой выплате? Есть опыт ее оформления?

Зоя ВАСЮТЧЕНКО, Banki.ru