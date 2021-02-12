Даже если пожилой человек активен и полон сил, можно оформить над ним патронаж.
Берем одного безработного человека (например, студента) и одного пенсионера за 80 лет (или инвалида). Обратившись в ПФР, можно сделать так, что пенсионер будет получать прибавку к пенсии, а безработный, ухаживая за ним, — стаж и пенсионные баллы. Об этом — в новом выпуске Fingram. Сохраняйте!
1. Что такое компенсационная выплата по уходу?
Согласно указу президента РФ № 1455 от 26 декабря 2006 года, это ежемесячная выплата в размере 1,2 тыс. рублей по уходу за теми категориями граждан, которые сами не могут о себе позаботиться. Она прибавляется к их пенсии. Инвалид или пенсионер может сам передать деньги тому, кто за ним ухаживает, но вправе и оставить эту выплату себе!
Ухаживающему лицу будет начисляться стаж и 1,8 балла к пенсии в год, согласно постановлению правительства РФ № 343 от 4 июня 2007 года. Уход за пожилым человеком младше 80 лет дает право на выплаты, но в стаж для пенсии не включается.
Родителям (усыновителям), опекунам (попечителям) и другим лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства 1 группы, ежемесячная выплата составляет 10 тыс. рублей.
2. За какими категориями граждан можно оформить уход?
- за ребенком-инвалидом,
- инвалидом 1 группы,
- пенсионером, который нуждается в уходе по заключению врача,
- престарелым старше 80 лет.
Даже если пожилой человек активен и полон сил, можно оформить над ним патронаж.
3. Кто может оформить уход за пожилым?
Поддержка от государства в виде выплат положена только тем, кто ухаживает за пожилым или инвалидом и не работает. Доходом считается и зарплата по трудовому договору, и разовая выплата по гражданско-правовому договору. Поэтому оформить уход могут:
- неработающие трудоспособные граждане,
- студенты,
- учащиеся с 14 лет при согласии родителей.
4. Кто не может претендовать на компенсационную выплату?⠀
- индивидуальные предприниматели (даже если не ведут деятельность),
- работающие по трудовому договору,
- пенсионеры по старости или инвалидности,
- лица, получающие пособие по безработице.
5. Как оформить такую выплату?
- Обратиться в ПФР (по месту регистрации или через личный кабинет на сайте es.pfrf.ru) в МФЦ или по почте (в этом случае подписи на заявлениях должны быть заверены нотариусом).
- Гражданин, который будет осуществлять уход, подает заявление « О назначении ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином».
- Гражданин, за которым будет установлен уход, подает заявление «О согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за нетрудоспособным гражданином».
6. Какие документы потребуются для оформления выплаты?⠀
- Паспорт.
- Соответствующие заявления.
- Для учащихся — справка с места учебы.
- Трудовая книжка (при ее наличии) лица, осуществляющего уход.
- Трудовая книжка нетрудоспособного гражданина.
- Справка о том, что гражданин, осуществляющий уход, не получает пособие по безработице. Ее выдают органы службы занятости по месту жительства ухаживающего лица.
- Справка о том, что пенсия гражданину, осуществляющему уход, не назначалась. Ее должен выдать орган, осуществляющий назначение и выплату пенсии по месту жительства либо месту пребывания ухаживающего лица.
- Свидетельство о регистрации по месту пребывания, если его нужно подтвердить.
Бонус:
Пенсионеру и ухаживающему за ним лицу не обязательно проживать вместе. Если ухаживающий гражданин устроится на работу, необходимо уведомить ПФР в течение пяти дней!
Для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями, указанный размер компенсационных и ежемесячных выплат увеличивается на соответствующий районный коэффициент.
Можно ухаживать за несколькими гражданами и получать выплаты за всех.
Первую группу инвалидности можно не подтверждать.
Территориальный орган ПФР выносит решение в течение десяти дней. Если подать заявление через МФЦ или по почте, срок увеличится на несколько дней.
Если документов не хватает, сотрудник ПФР сообщит об этом и попросит их принести.
ПФР может приостановить рассмотрение заявления на три месяца, если нужно проверить какие-то сведения или дождаться ответа на запрос в другое ведомство. Если ПФР откажет в выплате, в течение пяти дней придет уведомление с объяснением причин. Все документы вернут.
А вы слышали о такой выплате? Есть опыт ее оформления?
Зоя ВАСЮТЧЕНКО, Banki.ru
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