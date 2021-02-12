Берем одного безработного человека (например, студента) и одного пенсионера за 80 лет (или инвалида). Обратившись в ПФР, можно сделать так, что пенсионер будет получать прибавку к пенсии, а безработный, ухаживая за ним, — стаж и пенсионные баллы. Об этом — в новом выпуске Fingram. Сохраняйте!

1. Что такое компенсационная выплата по уходу?

Согласно указу президента РФ № 1455 от 26 декабря 2006 года, это ежемесячная выплата в размере 1,2 тыс. рублей по уходу за теми категориями граждан, которые сами не могут о себе позаботиться. Она прибавляется к их пенсии. Инвалид или пенсионер может сам передать деньги тому, кто за ним ухаживает, но вправе и оставить эту выплату себе!

Ухаживающему лицу будет начисляться стаж и 1,8 балла к пенсии в год, согласно постановлению правительства РФ № 343 от 4 июня 2007 года. Уход за пожилым человеком младше 80 лет дает право на выплаты, но в стаж для пенсии не включается.

Родителям (усыновителям), опекунам (попечителям) и другим лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства 1 группы, ежемесячная выплата составляет 10 тыс. рублей.


2. За какими категориями граждан можно оформить уход?

  • за ребенком-инвалидом,
  • инвалидом 1 группы,
  • пенсионером, который нуждается в уходе по заключению врача,
  • престарелым старше 80 лет.

Даже если пожилой человек активен и полон сил, можно оформить над ним патронаж.


3. Кто может оформить уход за пожилым?

Поддержка от государства в виде выплат положена только тем, кто ухаживает за пожилым или инвалидом и не работает. Доходом считается и зарплата по трудовому договору, и разовая выплата по гражданско-правовому договору. Поэтому оформить уход могут:

  • неработающие трудоспособные граждане,
  • студенты,
  • учащиеся с 14 лет при согласии родителей.


4. Кто не может претендовать на компенсационную выплату?

  • индивидуальные предприниматели (даже если не ведут деятельность),
  • работающие по трудовому договору,
  • пенсионеры по старости или инвалидности,
  • лица, получающие пособие по безработице.


5. Как оформить такую выплату?


6. Какие документы потребуются для оформления выплаты?

  1. Паспорт.
  2. Соответствующие заявления.
  3. Для учащихся — справка с места учебы.
  4. Трудовая книжка (при ее наличии) лица, осуществляющего уход.
  5. Трудовая книжка нетрудоспособного гражданина.
  6. Справка о том, что гражданин, осуществляющий уход, не получает пособие по безработице. Ее выдают органы службы занятости по месту жительства ухаживающего лица.
  7. Справка о том, что пенсия гражданину, осуществляющему уход, не назначалась. Ее должен выдать орган, осуществляющий назначение и выплату пенсии по месту жительства либо месту пребывания ухаживающего лица.
  8. Свидетельство о регистрации по месту пребывания, если его нужно подтвердить.


Бонус:

Пенсионеру и ухаживающему за ним лицу не обязательно проживать вместе. Если ухаживающий гражданин устроится на работу, необходимо уведомить ПФР в течение пяти дней!

Для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями, указанный размер компенсационных и ежемесячных выплат увеличивается на соответствующий районный коэффициент.

Можно ухаживать за несколькими гражданами и получать выплаты за всех.

Первую группу инвалидности можно не подтверждать.

Территориальный орган ПФР выносит решение в течение десяти дней. Если подать заявление через МФЦ или по почте, срок увеличится на несколько дней.

Если документов не хватает, сотрудник ПФР сообщит об этом и попросит их принести.

ПФР может приостановить рассмотрение заявления на три месяца, если нужно проверить какие-то сведения или дождаться ответа на запрос в другое ведомство. Если ПФР откажет в выплате, в течение пяти дней придет уведомление с объяснением причин. Все документы вернут.


А вы слышали о такой выплате? Есть опыт ее оформления?

Зоя ВАСЮТЧЕНКО, Banki.ru