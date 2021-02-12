Объем нового бизнеса по итогам 2020 года сократился на 6% и составил 1,4 трлн рублей.
Российский рынок лизинга впервые за пять лет показал отрицательную динамику по итогам 2020 года. Таковы предварительные данные исследования рейтингового агентства «Эксперт РА» при поддержке Объединенной Лизинговой Ассоциации с целью предоставления информации о российском лизинговом рынке в ассоциацию Leaseurope.
Объем нового бизнеса по итогам 2020 года сократился на 6% и составил 1,4 трлн рублей. Объем нового бизнеса в IV квартале прошлого года снизился относительно аналогичного периода прошлого года на 9%, а его доля в общем объеме нового бизнеса за прошлый год составила около 30% против 31% годом ранее.
Сокращение объемов долгосрочных корпоративных сделок отразилось на сумме лизинговых договоров, которая по итогам 2020 года показала отрицательную динамику в 13%, составив 2 млрд рублей. Несмотря на сокращение суммы лизинговых договоров, объем лизингового портфеля (лизинговые платежи к получению) по итогам прошлого года вырос на 6,5% и составил 5,2 трлн рублей. При этом увеличение объема лизингового портфеля во многом было обусловлено ростом объема реструктуризаций лизинговых договоров вследствие спада в экономике на фоне пандемии, а также переоценкой валютных договоров из-за ослабления курса рубля (минус 19% за 2020 год).
Отрицательные темпы прироста нового бизнеса продемонстрировали 42% респондентов, при этом большая часть игроков с отрицательными темпами роста находится вне топ-20. Тройка лидеров на протяжении всего 2020 года не претерпела изменений. Лидером рынка по итогам прошлого года стала компания ГТЛК, объем нового бизнеса которой показал сокращение на 12%, на втором месте — «Сбербанк Лизинг» (минус 34%), третью позицию занимает «ВТБ Лизинг» (минус 10%). Сокращение объема нового бизнеса топ-3 лизинговых компаний привело к снижению их доли на рынке по итогам 2020-го до 31% против 36% годом ранее.
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