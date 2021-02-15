Январское повышение годовых темпов роста цен в России определили такие факторы, как продолжившееся восстановление спроса, ситуация на мировых рынках продовольствия, лаги переноса произошедшего в прошлом году ослабления рубля, а также рост издержек и низкая база начала 2020 года. При этом не исключено, что возвращение инфляции к цели Банка России будет происходить медленнее, чем предполагалось ранее. Об этом говорится в аналитическом комментарии Центробанка.

Как напоминает регулятор, в январе 2021-го годовая инфляция ускорилась до 5,19% .

«Годовые темпы прироста цен на продовольственные и непродовольственные товары повысились (на 0,34 и 0,31 процентного пункта) и составили 7,03% и 5,1% соответственно. В условиях сохранения противоэпидемических ограничений прирост цен на услуги остался сдержанным (2,84%, на 0,14 п. п. выше, чем в декабре). Вместе с тем, вероятно, наблюдается начало реализации отложенного с 2020 года эффекта роста цен. Годовые показатели устойчивой ценовой динамики также возросли», — отмечается в материале.

Уточняется, что оценка трендовой инфляции в январе практически не изменилась по сравнению с декабрем: 4,11% после 4,1%.



«Месячный прирост потребительских цен (с поправкой на сезонность) снизился в сравнении с декабрем и ноябрем, но пока остается повышенным, — констатирует регулятор. — Основной вклад в снижение текущего роста цен внесло значительное замедление роста цен на плодоовощную продукцию. В то же время текущие темпы удорожания непродовольственных товаров и услуг несколько увеличились, в том числе под влиянием разовых факторов».

«Среди причин — начавшееся восстановление экономики и спроса, которое позволило производителям и ретейлерам частично переносить в цены произошедшее в прошлом году увеличение затрат. Оно было в том числе связано с ослаблением рубля, повышением мировых цен на аграрное сырье, противоэпидемическими требованиями», — указывают в Банке России.



Там уточняют, что в январе 2021 года месячный рост потребительских цен (по оценке с поправкой на сезонность) вернулся к значению октября прошлого года — 0,45%, на 0,1 п. п. меньше, чем в декабре, тем не менее он остается заметно выше уровня, соответствующего четырехпроцентному аннуализированному росту цен, то есть в пересчете на год.

«Наблюдаемая ценовая динамика указывает на то, что сдерживающее влияние внутреннего спроса на динамику цен ослабевает при сохранении давления со стороны издержек предприятий. Заметными становятся такие проинфляционные факторы со стороны предложения, как дефицит рабочей силы по ряду специальностей и дополнительные затраты предприятий на соблюдение противоэпидемических норм. При сохранении действия данных факторов в предстоящие кварталы возвращение инфляции к цели Банка России может происходить медленнее, чем предполагалось ранее», — ожидает регулятор.



По прогнозу Банка России, годовая инфляция пройдет пик в феврале-марте, после чего начнет плавно снижаться. Траектория снижения будет определяться сроками исчерпания действия проинфляционных факторов, а также эффектами базы 2020 года. В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7—4,2% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем.