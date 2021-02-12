Банк России проведет обучающий курс по кибербезопасности для финансовых организаций, сообщает пресс-служба кредитной организации. Это первый масштабный курс по кибербезопасности для представителей финансовых организаций, он стартует 15 февраля. Ожидается, что пройти обучение смогут более 2,5 тыс. специалистов со всей страны.

Основными темами станут обеспечение информационной безопасности финансовой сферы, киберриски в цифровой экономике, повышение эффективности взаимодействия государственных структур и бизнеса для противодействия киберпреступлениям. Большое внимание будет уделяться вопросам профилактики и противодействия социальной инженерии, фишингу, подмене телефонных номеров. Участники курса подробно разберутся в деталях компьютерной криминалистики, анализа киберинцидентов, методологии обеспечения информационной безопасности и управления рисками в этой сфере.

«Банк России заинтересован в повышении квалификации сотрудников финансовых организаций, которые работают в сфере кибербезопасности. Финансовая система активно переходит в «цифру», что дает большие преимущества, но и несет риски, которым финансовые организации должны противостоять, — отметил заместитель председателя Цетробанка Герман Зубарев. — ЦБ переходит к риск-ориентированному надзору в этой сфере. Мы будем уделять основное внимание тому, насколько эффективно на практике банки могут обеспечивать собственную информационную безопасность и защищать деньги своих клиентов от кибермошенников. И именно это будет играть решающую роль при оценке уровня информационной безопасности».

Курс позволит расширить теоретическую базу и развить практические навыки специалистов по информационной безопасности.

Лекции и практические занятия будут вести сотрудники Банка России, представители кредитно-финансовой сферы, сотрудники правоохранительных органов, российские и зарубежные эксперты в вопросах информационной безопасности.

Обучение будет проводиться в дистанционном формате в два потока, утренний и вечерний, с учетом часовых поясов участников.