Центробанк планирует расширить регуляторные меры по кибербезопасности экосистем — пока ЦБ изучает риски, связанные с их развитием, сообщили «Известиям» в регуляторе. По словам вице-президента Ассоциации банков России (АБР) Алексея Войлукова, финансовые экосистемы несут угрозу утечек персональных данных клиентов. Уровень безопасности небанковских сервисов, а также каналов, по которым персональные сведения передаются, должен быть сопоставим с требованиями к банкам, объяснил Войлуков и уточнил, что некоторые банки, сотрудничая с различными сервисами, передают туда данные клиентов — в том числе паспортные.

Центробанк изучает риски, связанные с развитием экосистем, и в 2021 году опубликует доклад о том, как они влияют на финансовый рынок и на уровень конкуренции на нем, рассказали в пресс-службе регулятора. В ФАС сообщили, что появление крупных объединений на банковском рынке сформирует устойчивые группы потребителей, что вызовет сложности для других игроков. Регуляторам было бы полезно выработать принципы такого взаимодействия.

Меры регулирования в сфере кибербезопасности экосистем должны касаться платежей, а также передачи и хранения клиентских данных, считают банкиры. В кредитных организациях поддерживают разработку ЦБ нормативных актов, которые будут регулировать рынок экосистем, и активно участвуют в обсуждениях. В целом, банки видят большой потенциал в развитии экосистем. В пресс-службе ВТБ сообщили, что за 2020 год спрос на небанковские сервисы для бизнеса вырос на 70% среди их клиентов. Они помогают автоматизировать бизнес-процессы и снизить издержки.

Эксперты предупредили о рисках экосистем, связанных с информационной безопасностью. По их мнению, одна из важных проблем — передача информации от материнской компании к дочерним. Были случаи, когда злоумышленники получали доступ к копии данных на серверах дочерних компаний. Но если все процессы выстроены в соответствии с требованиями регуляторов и правилами кибербезопасности, такие риски существенно снижаются, сообщили эксперты. При транспортировке данных они могут быть перехвачены, поэтому замкнутые экосистемы более безопасны, чем те, где большое число сервисов автоматически взаимодействуют друг с другом. Чем больше систем, тем выше риски атаки и утечки информации, пояснили эксперты.