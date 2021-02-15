Банк Жилищного Финансирования завершил процедуру государственной регистрации дополнительной эмиссии собственных акций, увеличив уставный капитал на 662,6 млн рублей. Об этом сообщили в кредитной организации.

«Банк России 11 февраля 2021 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных акций АО «Банк Жилищного Финансирования» (Москва), размещенных путем закрытой подписки, регистрационный номер дополнительного выпуска 10103138B007D», — говорится в сообщении.



Увеличение уставного капитала произошло «путем мены дополнительных акций на права требования по субординированным займам в условиях отсутствия событий триггера», поясняется в релизе БЖФ.

Размер уставного капитала банка до изменений— 350 млн рублей, свидетельствует информация на сайте ЦБ, где пока не отражено увеличение показателя.



Собственные средства (общий капитал) банка по итогам увеличения уставного капитала составили 2,4 млрд рублей, в том числе капитал первого уровня (базовый) — 1,7 млрд рублей (увеличение в 1,6 раза).



«Увеличение уставного капитала БЖФ и улучшение показателей нормативов достаточности капитала защищает интересы кредиторов и вкладчиков, расширяет наши возможности и повышает финансовую стабильность банка. Это особенно важно в текущей ситуации турбулентности рынка, вызванной пандемией COVID-19», — прокомментировал председатель правления банка Илья Зорин.