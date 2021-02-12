Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) направила на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной письмо с предложением запретить продажу полисов при выдаче ипотеки и потребкредитов , если государство не может обеспечить равный доступ граждан к страхованию. Об этом пишут «Известия» . ВИЧ-инфицированные, онкобольные и люди с другими заболеваниями сталкиваются с дискриминацией при страховании для получения ипотеки и потребкредитов — им отказывают в услуге или в выплатах, если диагноз ставят после заключения договора, утверждают защитники прав потребителей. В типовые договоры банки, как правило, включают пункты о страховании жизни и здоровья, потере трудоспособности и т. п. При отказе от страхования ставка кредита может вырасти.

КонфОП выявил отказы в страховании онкобольным, инвалидам I и II групп, ВИЧ-инфицированным. В ряде случаев полис все-таки продают, но на особых условиях. Но и в этом случае события, наступившие вследствие указанных заболеваний, не всегда признаются страховыми, отмечено в письме. Также указано, что в перечень исключений из страхового покрытия включены осложнения, связанные с беременностью и родами, а также онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, остеопороз. Люди, которым поставлены такие диагнозы, особенно нуждаются в страховой выплате для погашения кредита, но большинство заемщиков на момент заключения договора не осведомлены о наличии у них серьезных проблем со здоровьем, предполагают в КонфОП.

Для предотвращения дискриминации в страховании общественники предложили ЦБ сосредоточить мониторинг страховых услуг для заемщиков на выявлении наиболее частых причин отказов для социально уязвимых групп населения. Также КонфОП считает нужным вести реестр недобросовестных и дискриминирующих практик. Стоит исключить из событий, не являющихся страховыми случаями, осложнения, вызванные беременностью и родами, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания опорно-двигательного аппарата и расширить допуск ВИЧ-инфицированных граждан к страховым услугам. Необходимо закрепить необходимость первоначальной диагностики состояния здоровья заемщика со стороны страховой компании, уверены в КонфОП.

В пресс-службе ЦБ сообщили, что регулятор неоднократно поднимал эту тему и давал страховым компаниям рекомендации устранить выявленные недостатки. В Центробанке готовы изучить материалы, предложенные КонфОП. Страховщики считают, что подход КонфОП и выводы нуждаются в обсуждении и корректировке. Типовые правила за неактуальный период не являются исчерпывающими, поскольку постоянно корректируются.

По мнению экспертов, предложения КонфОП в целом обоснованы, особенно это касается необходимости обязательного медицинского освидетельствования перед заключением договора страхования. Но страхование — это бизнес, поэтому компании закладывают в тарифы свои риски, тут не обойтись без помощи государства, если оно хочет обеспечить равный доступ для всех граждан к услугам по страхованию жизни и здоровья. Например, можно было бы субсидировать часть повышенного взноса для инвалидов и людей с заболеваниями, считают эксперты.