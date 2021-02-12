Общественники предложили ЦБ сосредоточить мониторинг страховых услуг для заемщиков на выявлении наиболее частых причин отказов для социально уязвимых групп населения.
Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) направила на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной письмо с предложением запретить продажу полисов при выдаче ипотеки и потребкредитов, если государство не может обеспечить равный доступ граждан к страхованию. Об этом пишут «Известия». ВИЧ-инфицированные, онкобольные и люди с другими заболеваниями сталкиваются с дискриминацией при страховании для получения ипотеки и потребкредитов — им отказывают в услуге или в выплатах, если диагноз ставят после заключения договора, утверждают защитники прав потребителей. В типовые договоры банки, как правило, включают пункты о страховании жизни и здоровья, потере трудоспособности и т. п. При отказе от страхования ставка кредита может вырасти.
КонфОП выявил отказы в страховании онкобольным, инвалидам I и II групп, ВИЧ-инфицированным. В ряде случаев полис все-таки продают, но на особых условиях. Но и в этом случае события, наступившие вследствие указанных заболеваний, не всегда признаются страховыми, отмечено в письме. Также указано, что в перечень исключений из страхового покрытия включены осложнения, связанные с беременностью и родами, а также онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, остеопороз. Люди, которым поставлены такие диагнозы, особенно нуждаются в страховой выплате для погашения кредита, но большинство заемщиков на момент заключения договора не осведомлены о наличии у них серьезных проблем со здоровьем, предполагают в КонфОП.
Для предотвращения дискриминации в страховании общественники предложили ЦБ сосредоточить мониторинг страховых услуг для заемщиков на выявлении наиболее частых причин отказов для социально уязвимых групп населения. Также КонфОП считает нужным вести реестр недобросовестных и дискриминирующих практик. Стоит исключить из событий, не являющихся страховыми случаями, осложнения, вызванные беременностью и родами, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания опорно-двигательного аппарата и расширить допуск ВИЧ-инфицированных граждан к страховым услугам. Необходимо закрепить необходимость первоначальной диагностики состояния здоровья заемщика со стороны страховой компании, уверены в КонфОП.
В пресс-службе ЦБ сообщили, что регулятор неоднократно поднимал эту тему и давал страховым компаниям рекомендации устранить выявленные недостатки. В Центробанке готовы изучить материалы, предложенные КонфОП. Страховщики считают, что подход КонфОП и выводы нуждаются в обсуждении и корректировке. Типовые правила за неактуальный период не являются исчерпывающими, поскольку постоянно корректируются.
По мнению экспертов, предложения КонфОП в целом обоснованы, особенно это касается необходимости обязательного медицинского освидетельствования перед заключением договора страхования. Но страхование — это бизнес, поэтому компании закладывают в тарифы свои риски, тут не обойтись без помощи государства, если оно хочет обеспечить равный доступ для всех граждан к услугам по страхованию жизни и здоровья. Например, можно было бы субсидировать часть повышенного взноса для инвалидов и людей с заболеваниями, считают эксперты.
Нет комментариев