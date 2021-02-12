Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальная финансовая ассоциация (НФА) направили в комитет по стандартам по брокерской деятельности ЦБ на утверждение новую редакцию базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке, пишет «Коммерсант» . В документе описан детальный механизм проведения тестирования неквалифицированных инвесторов, представлены вопросы с вариантами ответов.

По словам президента НАУФОР Алексея Тимофеева, в соответствии с «дорожной картой», согласованной с ЦБ, стандарт тестирования должен быть утвержден в марте. Предполагается, что после утверждения стандарта участники рынка смогут начать тестирование неквалифицированных инвесторов. Обязательным оно станет с 1 октября.

Согласно проекту стандарта, тестирование будет включать два блока вопросов: «самооценка» и «знания», в последнем блоке они будут различаться в зависимости от того, к какому инструменту инвестор хочет получить доступ. «Самооценка» включает три вопроса: обладаете ли вы знаниями об инструменте, как долго совершаете операции с инструментом и сколько сделок совершали с ним. Предполагается несколько вариантов ответов по балльной системе. Если инвестор опытный, он набирает максимальное количество балов и на блоке вопросов «знания» может получить меньшее количество балов, чтобы пройти тест. Соответственно, если инвестор — новичок, ему надо показать больше знаний об инструменте. В Блоке «знания» четыре вопроса.

Если Банк России утвердит стандарт, именно эти вопросы брокеры будут использовать при тестированиях. Но они получат право и усложнить тесты дополнительными вопросами.

Заместитель гендиректора «Открытие Брокера» Андрей Салащенко полагает, что на первых порах брокеры будут ориентироваться на базовый набор вопросов, так как «апробация показала их эффективность для оценки знаний людей в том или ином инструменте».