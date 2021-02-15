Только треть (35%) москвичей, сдающих квартиры в аренду, платят налоги. К такому выводу пришли аналитики сервиса «ЦИАН» по результатам опроса столичных рантье, сообщает РБК . В опросе приняли участие 270 арендодателей.

Еще 23% респондентов признались, что скрывают от государства доходы, полученные от сдачи жилья в аренду. Остальные 42% предпочли не отвечать на этот вопрос, «оставаясь в тени», как и большая часть арендного бизнеса, отмечается в исследовании.

По оценкам агентства недвижимости «Миэль», до 90% рынка аренды — в тени. В компании «Инком-Недвижимость» отметили, что значительная часть арендодателей экономичного жилья уклонилась бы от ответа на такой вопрос. При этом, по оценке аналитиков компании, большинство тех, кто сдает внаем высокобюджетные объекты, не уходят «в тень».

В ЦИАН также отмечают, что в дорогом сегменте сдачи недвижимости в аренду выше доля тех, кто платит налоги. По мнению аналитиков, долю «официальных» рантье удалось увеличить благодаря возможности получения статуса самозанятого. 76% респондентов выбрали именно этот вариант для уплаты налогов от сдачи недвижимости в аренду. Еще 14% зарегистрированы как индивидуальные предприниматели. Остальные 10% подают налоговую декларацию по итогам года и уплачивают налог на доходы физических лиц по ставке 13%.

Доходы от аренды не позволяют столичным рантье полностью отказаться от других способов заработка. Согласно опросу, большинство арендаторов (56%) столичного жилья получают от сдачи не более четверти общего ежемесячного дохода. Еще для 25% рантье аренда обеспечивает до половины всего заработка. Более 50% доходов в качестве аренды получают только 20% рантье.

Аналитики ЦИАН также составили портрет столичного рантье. Согласно опросу, среднестатистическому рантье в Москве 39 лет, он сдает жилье четыре года и работает по найму. Доход от аренды обеспечивает четверть его заработка. 46% арендодателей изначально покупали квартиру для собственного проживания, однако в итоге сдают ее в аренду. 30% — инвесторы, которые купили жилье для организации арендного бизнеса. 23% стали рантье незапланированно — после получения квартиры в наследство от родственников. 1% рантье получили квартиру, которую они сейчас сдают в аренду, в подарок.

Каждый пятый арендодатель (20%) снимает квартиру, а не живет в собственной. 34% респондентов отметили в качестве причины такой ситуации возможность жить ближе к работе или на большей площади. Еще 18% отметили, что им не понравилась квартира, полученная ими в наследство, поэтому они снимают другой вариант.

В числе прочего опрос показал, что 16% рантье выплачивают ипотеку за счет сдачи жилья в аренду. Еще 6% респондентов отметили, что с помощью сдачи жилья в аренду оплачивают пансионат родителям, другие — что купили квартиру детям на будущее, по пока сдают. Еще одна категория — это люди, которые получили «лишнюю» квартиру, так как создали семью и стали жить вместе. Часть рантье вовсе проживают сейчас в других городах, следует из опроса ЦИАН.

Несмотря на то, что квартира для сдачи в аренду нередко воспринимается как прибавка к столичной пенсии, всего 4% рантье — пенсионеры. 71% арендодателей — наемные сотрудники в компаниях, что обеспечивает им основной доход.



Рынок аренды жилья — один из самых нерегулируемых секторов экономики. По данным НАФИ, 41% россиян не считают сдачу жилья в аренду без уплаты налога серьезным нарушением закона, а 51% сами не стали бы уплачивать подобный налог, если бы были арендодателями.