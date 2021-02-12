📰 После запуска платформы «Знай своего клиента» окончательное решение о том, к какой группе риска отмывания и обналичивания (высокой, средней или низкой) следует относить компанию, останется за банком, пишет «Российская газета» . Об этом рассказал в интервью изданию директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский. ЦБ будет распределять юрлиц и ИП по группам риска, но эта информация будет вспомогательной, а не обязательной для банка. Расходные операции по счетам клиента, который оказался в «красной зоне», должны приостанавливаться, как и любые платежи в его пользу. Источниками данных для оценки уровня риска клиентов станут информация о межбанковских и внутрибанковских транзакциях, отчетность банков и хозяйствующих субъектов, риск-ориентированная информация банков, Росфинмониторинга, ФНС, ФТС и правоохранительных органов.

📰 Российский аукционный дом предлагает использовать в рамках приватизации механизм инвестиционных сделок, предусмотрев для покупателей ряда госактивов требования по сохранению профиля компаний и инвестированию, пишет «Коммерсант» . Предполагается, что механизм будет востребован при продаже стратегических предприятий, сохранение которых в госсобственности неэффективно, а продажа несет риски потери социально значимых производств. В Минфине инвестмодель продажи госсобственности готовы рассмотреть, заинтересовались инициативой и в Минэкономики — впрочем, преимущественно теоретически, поскольку такими же теоретическими сейчас являются и краткосрочные перспективы приватизации стратегических предприятий.

📰 Экс-владелец «Уралкалия» миллиардер Дмитрий Рыболовлев выставил на продажу свой самолет Airbus A319, пишет РБК . Это следует из электронного объявления о продаже борта. Продажей занимается брокер бизнес-джетов Opus Aero. По словам источника в окружении бизнесмена, продажа самолета Airbus, находящегося в распоряжении семьи Рыболовлева, осуществляется в рамках пересмотра и обновления их транспортной инфраструктуры. Семьей было принято решение о замене самолета Airbus на новый, более современный самолет с улучшенными техническими характеристиками и более экономичным расходом топлива, говорит собеседник издания. Forbes оценивал стоимость самолета в 60 млн долларов, в 2019 году он вошел в десятку самых дорогих самолетов российских бизнесменов.

📰 Индекс Московской биржи вновь приблизился к достигнутому не далее как в январе историческому максимуму, пишут «Известия» . Фондовый рынок как будто и не заметил сильнейшего за шесть лет экономического спада, что в свою очередь вызывает опасения о возможном перегреве и надувании биржевого пузыря. Особенно с учетом того, что рост котировок хорошо коррелирует с приходом на биржу «народного» инвестора, что, с одной стороны, здорово для общего развития, с другой — влечет за собой определенные риски. Опрошенные эксперты серьезного пузыря на российских биржах не видят и считают, что потенциал для роста пока не исчерпан.

📰 Негосударственный пенсионный фонд «Открытие» продал на Московской бирже находящийся у него в пенсионных накоплениях пакет акций в 14,5% Объединенной вагонной компании, пишет «Коммерсант» . Покупка могла быть осуществлена либо самим фондом на средства из капитала, либо же его акционером, банком «ФК Открытие» или его структурами. Цена выкупа — самая низкая из сделок по продаже подобных пакетов Объединенной вагонной компании пенсионными фондами, за последнее время акции вагоностроителя серьезно подешевели. НПФ стоило продать актив раньше, полагают эксперты.