Почти половина россиян (46%) считают самым важным фактором для продвижения по карьерной лестнице опыт работы в профессии (множественный выбор). Таковы результаты исследования, проведенного сервисом «Работа.ру» в партнерстве со «Сбером». В опросе приняли участие более 3 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.



Трудолюбие и усердие оказались, согласно опросу, на втором месте — этот фактор выбрал 41% респондентов. Значимость хороших отношений с начальством обозначили еще 40% опрошенных. Чуть меньше респондентов (37%) считают важным для карьерного роста уровень компетенции. Пятерку лидеров факторов для успешного карьерного роста замыкает регулярное повышение квалификации — его обозначил 31% опрошенных.

Такой фактор, как индивидуально-психологические особенности личности, является важным для повышения среди 29% респондентов, а 27% выделили значимость мотивации. Инициативность в работе считают ключевыми для карьерного роста 24%. Только 21% опрошенных указал, что значимым фактором для продвижения по службе является наличие профильного образования.

Каждый пятый житель России для карьерного роста отметил важность отношений с коллегами. Менее 20% участников исследования указали на значимость условий труда (19%) и физического здоровья (16%).