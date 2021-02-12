Президент России Владимир Путин заявил, что понимает россиян, которые раздражены проблемами, возникшими в нынешней социально-экономической ситуации. Российской власти необходимо ускорять темпы развития страны, сказал он на встрече с главными редакторами СМИ, фрагменты которой показал в воскресенье телеканал «Россия-24» .

«Понятно, что люди оценивают свою жизнь не по тому, что было вчера или десять лет назад, а по тому, как хочется, чтобы было завтра. От этого никуда не деться, власть должна понимать это, а понимая — ускорять темпы развития. В рамках национальных проектов будем это делать», — сказал он.



Путин отметил, что граждане склонны винить во всех проблемах руководство, хотя могут быть и объективные причины, в том числе пандемия. «Но такова доля начальства, здесь уже ничего не поделаешь», — сказал президент.



Путин добавил, что «власть должна набраться терпения, работать ритмично, не заливать деньгами те проблемы, которые нужно не заливать, а работать (с которыми) нужно на регулярной основе, действовать не спорадически, а исходя из здравого смысла и экономической целесообразности». «Мы же не случайно выработали целую систему современных способов развития различных отраслей экономики, социальной сферы и жизненных пространств, в которых мы живем, в том числе крупных и малых городов. Постепенно все будем делать, делаем», — отметил глава государства.

