Более половины россиян (54%) уверены, что доживут до старости вместе со своим нынешним партнером, выяснили НПФ Сбербанка и « СберБанк страхование жизни» во время опроса ко Дню всех влюбленных.

Еще 28% респондентов отметили, что им этого хотелось бы. Сомнения в долгосрочности союза выразили лишь 4% опрошенных. Остальные 14% не смогли определиться с ответом. Уверенность в устойчивости своей семьи высказывают и те, кто вступил в брак недавно, и те, кто уже давно находится в семейных отношениях.

При этом уверенность в долгосрочном союзе отличается в разных социально-демографических группах и зависит от материального положения. Наименее состоятельные люди, которым, по их оценке, «денег хватает только на питание», меньше уверены в том, что сохранят семью до старости, чем россияне, «способные купить квартиру или новый дом», — 37% против 68%. Уровень стремления пары дожить до старости вместе растет также с появлением у них детей: респонденты, у которых трое и более детей, чаще уверены в долгосрочности своего союза (72%), чем те, у кого один ребенок (50%).

Убежденность в «вечной любви» особенно распространена среди молодежи до 30 лет (71%) или среди супругов старше 50 лет (74%). В то время как россияне 30—50 лет отвечают уверенно только в 45—55% случаев. Интересно, что мужчины (61%) больше женщин убеждены в крепости их союзов (53%).

В ходе опроса респондентов также спросили о том, как их семьи распоряжаются деньгами и считают ли они важным делать совместные накопления, в том числе на старость. Большинство россиян (76%) заявили, что в их семьях ведется общий бюджет, еще 11% признались, что он смешанный: деньги на семейные расходы они отправляют в общий котел, но средства сверх этого оставляют себе на личные нужды. Полностью раздельный бюджет у российских семей непопулярен, его доля составляет лишь 2%. Ситуации, когда семью содержит исключительно муж (3%) или жена (0,4%), также встречаются достаточно редко.