Цена на нефть в 2021 году в среднем будет находиться в диапазоне 45—60 долларов за баррель, сообщил заместитель председателя правительства Александр Новак.

«Я думаю, что средняя цена в 2021 году будет в диапазоне примерно от 45 до 60 долларов [за баррель]», — ответил Новак на вопрос о цене на нефть в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1». Он добавил, что низкая волатильность на нефтяном рынке в последние месяцы означает, что рынок сбалансирован, и сегодняшние цены отвечают ситуации на рынке.

Нефтяной рынок сейчас сбалансирован, и текущая цена нефти отвечает ситуации на нем, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Последние несколько месяцев мы наблюдаем низкую волатильность, это означает, что рынок сбалансирован, и те цены, которые сегодня мы видим на рынке, они отвечают, безусловно, ситуации на рынке», — сказал Новак.

Вице-премьер также добавил, что средняя цена нефти в 2021 году может быть в диапазоне примерно от 45 до 60 долларов за баррель.

Сейчас нефть марки Brent торгуется в районе 62 долларов за баррель.