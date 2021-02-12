На фоне пандемии коронавируса российский рынок электронной коммерции (e-commerce) в 2020 году вырос на 44% по сравнению с показателями 2019 года. Однако вместе с притоком пользователей на электронные площадки увеличилось и число мошенников, промышляющих в Сети, сообщает RT со ссылкой на специалистов «Лаборатории Касперского» и «Тинькофф».

По словам экспертов, 60% успешных мошеннических атак в 2020 году (по сравнению с 25% годом ранее) проводилось по стандартному сценарию покупки или продажи товаров в Интернете. Речь идет как о сайтах реальных маркетплейсов, так и о сайтах-подделках.

«Средняя сумма, которую в 2020 году терял покупатель, поверив лжепродавцу, составляла 10 тысяч рублей, в то время как продавцы, попавшись мошеннику-покупателю, теряли в среднем 6 тысяч рублей», — отметили аналитики.

Так, одним из самых популярных видов онлайн-мошенничества стал фишинг — создание копий известных сайтов и платежных форм, сообщили в «Лаборатории Касперского». В прошлом году компании удалось обнаружить более 7,4 тыс. подобных мошеннических ресурсов.

«Всего за 2020 год «Лаборатория Касперского» заблокировала больше 80 миллионов попыток перехода пользователей на различные фишинговые ресурсы, причем около трети из них (27 миллионов) касалось так называемых скам-ресурсов (мошеннических рассылок и объявлений о проведении акций или конкурсов. — Прим. ред.)», — уточнили эксперты.

Специалисты также дали пользователям Сети советы, как не попадаться на уловки мошенников. В частности, они предложили регулярно обновлять скачанные приложения, создавать сложные пароли для своих аккаунтов, проверять названия сайтов, скептически относиться к «щедрым» предложениям и не переходить по ссылкам, не внушающим доверие.