Облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) являются ценными бумагами, которые гарантируют инвесторам сохранность сбережений и доход, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

«Если говорить о финансовых вложениях, то для людей министерство финансов выпускает специальные бумаги — облигации федерального займа для населения, они так и называются: ОФЗ-н. Гарантированный доход, гарантировано то, что те сбережения, которые вложены в эти бумаги, будут сохранены», — сказал он в передаче «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

Глава Минфина отметил, что сейчас наблюдается повышенный интерес к инвестированию сбережений. «Рынок акций — это как взлеты, так и падения стоимости акций. Инвестор, принимая решение о переходе с депозитов на вложения в фондовый рынок, должен понимать, что он может как выиграть, так и проиграть, и никакой страховки здесь нет», — подчеркнул он.

Силуанов напомнил, что вопрос защиты неопытных инвесторов обсуждался у президента РФ Владимира Путина, который дал правительству установку о том, чтобы не допустить обмана простых граждан. «Мы знаем это не понаслышке, когда люди имеют депозит в банке, приходят за продлением этого депозита, а зачастую банки говорят: давайте, мы вам предложим новые продукты, более высокодоходные. И люди даже не ориентируются, не знают, что это за высокодоходный продукт», — добавил министр.

В январе в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий продажу сложных финансовых продуктов неквалифицированным инвесторам. Документ предполагает, что с 1 октября 2021 года будет введено обязательное тестирование инвесторов на право покупки таких продуктов.