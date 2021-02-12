Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — вновь бьет исторический рекорд, превысив 49 тыс. долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9:08 мск биткоин подорожал на 2,7%, до 49 143 тыс. долларов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 9:09 мск биткоин вырос в цене на 3,33%, до 49 300 долларов.