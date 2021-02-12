Банк «Восточный» обновил бонусную программу дебетовой карты «ВостОк», предложив ее держателям 10% кешбэка на цветы и подарки, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Новые категории повышенного кешбэка будут особенно актуальны в преддверии грядущих праздников: Дня всех влюбленных, Дня защитника Отечества и Международного женского дня», — говорится в релизе.

Карта «ВостОк» — новая дебетовая карта банка «Восточный», которая пришла на смену «Карте № 1 Ultra». Она позволяет получать до 5,5% годовых на остаток и до 10% кешбэка. Держатель карты может выбрать одну из четырех категорий повышенного кешбэка и менять ее каждый месяц.



На выбор даются следующие бонусные категории:



«За рулем» (7% — за покупки на АЗС; 3% — за парковку, такси, каршеринг и автомойки; 1% — на все остальные покупки);

«Онлайн-покупки» (7% — на доставку еды, онлайн-покупки фильмов, музыки и книг; 3% — на покупку товаров в Интернете; 1% — на все остальное);

«Отдых» (7% — на кино и такси; 5% — на кафе и рестораны; 1% — на все остальное);

«Все включено» (2% кешбэка на все покупки).

Кроме того, для любой из выбранных держателем карты категорий действует дополнительный кешбэк: 10% на цветы и подарки. Предложение действительно не только для новых клиентов, оформивших карту «ВостОк», но и для тех, кто продолжает пользоваться «Картой № 1 Ultra»: с 1 февраля 2021 года ее тарифный план полностью соответствует тарифному плану дебетовой карты «ВостОк».