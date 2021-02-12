Банк «Уралсиб» запустил дистанционное проведение ипотечных сделок при покупке готовой или строящейся квартиры у застройщиков — партнеров банка, в том числе по программам льготной ипотеки. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Услуга позволяет провести удаленно все ключевые этапы сделки: оформить ипотечный кредит, заключить договор приобретения квартиры (ДКП, ДДУ), подать электронно документы в Росреестр и после этого получить полный пакет зарегистрированных документов на электронную почту», — говорится в релизе.

Документы подписываются сторонами сделки с использованием УКЭП (усиленной квалифицированной электронной подписи), которую клиенту выпустит банк или застройщик.

В случае если покупатель еще не является клиентом банка «Уралсиб», после одобрения кредита и выбора (бронирования) квартиры ему необходимо прийти лично в любой из офисов банка всего один раз для идентификации и открытия текущего счета — в любое удобное время не позднее дня сделки.