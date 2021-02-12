Банк «Русский Стандарт» установил в мобильном приложении RSB Mobile максимальный ежедневный лимит на переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) на уровне 150 тыс. рублей, говорится в релизе финучреждения.

Переводы через СБП бесплатны до 100 тыс. рублей в месяц в любых банках, «Русский Стандарт» не берет комиссию независимо от суммы.

«В банке «Русский Стандарт» по сумме и количеству операций через СБП у клиентов лидируют переводы между своими счетами (me2me). С их помощью клиент, к примеру, пополняет депозит или погашает кредит в одном банке, переводя средства из другого банка, где получает заработную плату», — уточнили в банке.