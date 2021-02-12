Более 44% заемщиков российских банков в 2020 году обслуживали более одного кредита , при этом у 46,8% должников МФО было как минимум два микрозайма, рассказали РИА Новости в бюро кредитных историй «Эквифакс».

По данным компании, 55,7% заемщиков банков по итогам прошлого года обслуживали всего один кредит, а остальные 44,3% — как минимум два. Так, почти четверть (24,1%) платили по двум кредитам, а каждый десятый (11,2%) — по трем ссудам. Еще 5,1% банковских заемщиков вносили платежи по четырем кредитам, а 3,9% — как минимум по пяти.

Показатели по сравнению с 2019 годом оставались стабильными, хотя и наблюдался небольшой рост доли заемщиков с пятью и более кредитами — на 0,1 процентного пункта и соответствующее снижение доли клиентов с двумя ссудами.

В то же время на рынке микрофинансирования долговая нагрузка россиян в прошлом году уменьшилась. Так, доля плативших по двум и более займам за год снизилась на 0,2 процентного пункта — до 46,8%. Улучшение показали самые закредитованные группы: доля обслуживающих как минимум пять ссуд заемщиков уменьшилась на 0,2 процентного пункта — до 12,3%, должников с четырьмя ссудами — на 0,1 процентного пункта, до 7%, с тремя ссудами — на 0,1 процентного пункта, до 11%. При этом выросла доля заемщиков, обслуживающих один и два займа, — до 53,2% и 16,5% соответственно.

«В дальнейшем можно ожидать продолжения роста доли потребителей с тремя и более активными кредитами и определенного роста кредитного риска вследствие завершения периода массовой реструктуризации кредитов», — прогнозируют эксперты.

Несмотря на такую динамику, какого-либо существенного ухудшения качества кредитов нет, при этом IV квартал ушедшего года характеризовался одними из лучших показателей возврата кредитов, в том числе просроченных, за весь год. Так, например, по потребительским кредитам в нормальный график платежей в IV квартале было возвращено 8,7%, или 860 тыс. ссуд от всего портфеля «просрочки», что с учетом массы ограничений можно считать сопоставимым с показателем 2019 года. Эксперты объясняют это своевременным введением механизма платежных каникул и ограничением долговой нагрузки.