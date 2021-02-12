Россияне чаще всего оплачивают картами ежедневные покупки в магазинах, а наличными — там, где нет возможности карточных платежей. Таковы данные опроса банка «Русский Стандарт».



«Популярность безналичной оплаты с каждым годом растет и постепенно вытесняет из повседневной жизни бумажные деньги... Так, на вопрос: «За что чаще всего вы платите картой?» большинство (68% респондентов) ответили, что используют карту для оплаты ежедневных покупок в магазинах. 22% выбрали ответ «за все покупки», 8% — за заказы в Интернете и лишь 2% — за крупные приобретения. При этом на аналогичный вопрос о частоте оплаты наличными самым популярным ответом стал: «Там, где не принимают карты к оплате». Его выбрали 50% опрошенных. 25% все еще время от времени расплачиваются бумажными деньгами на кассах супермаркетов», — сказано в сообщении.

Однако при оплате крупных покупок россияне все еще больше доверяют наличным — заметная доля (18%) респондентов выбрала именно этот вариант ответа. И лишь 7% опрошенных чаще всего оплачивают бумажными деньгами покупки, заказанные в Интернете.

Большинство (56%) респондентов ответили, что к частому пользованию картой их подталкивают «выгодные условия по накоплению кешбэк-бонусов», 24% — платят картой чаще, если «нет с собой наличных», 11% — ценят то, что могут «получить по карте скидку в момент оплаты», а оставшиеся 9% в любом случае предпочитают всегда платить картой.

В опросе участвовали более 1 тыс. респондентов из числа клиентов банка, а также участников групп в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники».

