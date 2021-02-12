ДелоБанк (банковская группа СКБ-Банка) сделал возможным подключение эквайринга без открытия расчетного счета и дополнительных комиссий, говорится в релизе финучреждения.

«Новый функционал подойдет клиентам, которые уже имеют расчетный счет в другом банке, но условия эквайринга там являются неподходящими, дорогостоящими или сервис неудобен в использовании, либо в обслуживающем банке услуга эквайринга не предоставляется», — сказано в сообщении.

Эквайринг без открытия расчетного счета также доступен по партнерской программе для банков, где нет собственного эквайринга.