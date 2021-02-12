Банк «Акцепт» ввел дополнительный пакет платежей по сниженной цене при подключении одного из пакетов РКО : «Базовый», «Эффективный», «Успешный», «Активный» и «Все включено», говорится в релизе финучреждения.



Новая услуга снимает лишние ограничения и делает управление расчетными операциями более гибким.

Подключить дополнительный пакет платежных поручений можно в день оплаты пакета или в любой другой день после оплаты пакета по заявлению; подключить дополнительный пакет платежных поручений можно только один раз в календарный месяц; дополнительные платежи могут подключаться только к пакетам с помесячной оплатой.

«Если вы подключаете дополнительный пакет платежей, все неиспользованные ранее платежи сохраняются, т. е. сначала используются платежи, входящие в пакет, потом дополнительные; если вы использовали все платежи, входившие в пакет, а также дополнительные, то стоимость последующих будет соответствовать тарифу за платеж сверх пакета; если вы не успели воспользоваться подключенными платежами или использовали их частично, то в конце месяца они «сгорают», — отметили в банке.