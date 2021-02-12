Практика рынка показывает, что долгое время оставаться на столь низком, как сейчас, уровне ставки не могут, отметил начальник управления «Сбережения» банка ВТБ Максим Степочкин.
Сохранение текущего уровня ключевой ставки поддержит сложившийся тренд на мягкое повышение процентных ставок на рынке, поскольку в условиях роста конкуренции за клиента банки будут стремиться сохранять и наращивать свои портфели привлеченных средств. Такой прогноз дал начальник управления «Сбережения» банка ВТБ Максим Степочкин.
«Вероятно, мы увидим новые предложения на рынке вкладов, тем более что практически все лидеры в этом году пока не снижали свои ставки. По рублевым депозитам на текущий момент они достигают 4,5—5% годовых. Практика рынка показывает, что долгое время оставаться на столь низком уровне ставки не могут: клиентам важно получить более выгодные условия размещения средств. С учетом постепенного ослабления давления пандемии на экономику и роста определенности в финансовом секторе они должны последовать в ближайшее время», — считает эксперт.
При этом он ожидает, что при примерно схожих ценовых предложениях клиенты будут выбирать банки с более удобным дистанционным сервисом.
«Возможный рост ставок по рублевым вкладам также может дать дополнительный импульс для перетока в них валютных сбережений, что усилит сложившийся тренд на девалютизацию пассивных портфелей», — прогнозирует Степочкин. За прошлый год отток из срочных вкладов в целом по банковской системе составил более 12,7 млрд в долларовом эквиваленте, или около 17% портфеля валютных депозитов, уточнил он.
«Таким образом, нынешнее решение ЦБ закрепляет текущий статус на рынке привлеченных средств и открывает перед банками новый этап конкуренции за клиента. Помимо новых предложений на рынке классических продуктов свою роль должны сыграть дальнейшие предложения ЦБ РФ в отношении рынка инвестиционных средств, а также предложения банков для квалифицированных инвесторов, которые могут стать новым определяющим трендом этого года», — заключил представитель ВТБ.
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