Сохранение текущего уровня ключевой ставки поддержит сложившийся тренд на мягкое повышение процентных ставок на рынке, поскольку в условиях роста конкуренции за клиента банки будут стремиться сохранять и наращивать свои портфели привлеченных средств. Такой прогноз дал начальник управления «Сбережения» банка ВТБ Максим Степочкин.

«Вероятно, мы увидим новые предложения на рынке вкладов , тем более что практически все лидеры в этом году пока не снижали свои ставки. По рублевым депозитам на текущий момент они достигают 4,5—5% годовых. Практика рынка показывает, что долгое время оставаться на столь низком уровне ставки не могут: клиентам важно получить более выгодные условия размещения средств. С учетом постепенного ослабления давления пандемии на экономику и роста определенности в финансовом секторе они должны последовать в ближайшее время», — считает эксперт.

При этом он ожидает, что при примерно схожих ценовых предложениях клиенты будут выбирать банки с более удобным дистанционным сервисом.

«Возможный рост ставок по рублевым вкладам также может дать дополнительный импульс для перетока в них валютных сбережений, что усилит сложившийся тренд на девалютизацию пассивных портфелей», — прогнозирует Степочкин. За прошлый год отток из срочных вкладов в целом по банковской системе составил более 12,7 млрд в долларовом эквиваленте, или около 17% портфеля валютных депозитов, уточнил он.



«Таким образом, нынешнее решение ЦБ закрепляет текущий статус на рынке привлеченных средств и открывает перед банками новый этап конкуренции за клиента. Помимо новых предложений на рынке классических продуктов свою роль должны сыграть дальнейшие предложения ЦБ РФ в отношении рынка инвестиционных средств, а также предложения банков для квалифицированных инвесторов, которые могут стать новым определяющим трендом этого года», — заключил представитель ВТБ.