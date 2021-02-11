Международная платежная система PayPal рассматривает возможность расширения функционала своей площадки, одной из новых опций которой может стать торговля акциями . Об этом, как передает ТАСС, сообщило накануне агентство Bloomberg.

По его сведениям, руководство компании планирует развиваться в сторону финансового суперприложения наподобие Alipay. Новыми функциями такой системы могут стать торговля акциями и высокодоходными сберегательными счетами, оплата счетов и обналичивание чеков.

Компания ожидает, что к 2025 году число активных пользователей платформы увеличится примерно в два раза и достигнет 750 млн. В 2020 году, благодаря росту сегмента онлайн-покупок вследствие пандемии, площадка привлекла 72,7 млн новых пользователей, доход компании составил 21,5 млрд долларов.



PayPal — крупнейшая международная дебетовая электронная платежная система. Она позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы.