Правительство России одобрило законопроект о совершенствовании исполнения бюджетов по доходам и источникам финансирования дефицита, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

«Составление бюджета в части доходов станет проще и прозрачнее благодаря отказу от практики ежегодного пересмотра и утверждения главных администраторов доходов бюджета. Соответствующие поправки, разработанные Минфином России, одобрены на заседании правительства в пятницу, 12 февраля», — говорится в материалах.

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, изменения гарантируют полноту и своевременность пополнения бюджетов разных уровней, а также стабильность функционирования бюджетной системы России в целом.

«Полномочия главных администраторов доходов бюджета будут закреплены на постоянной основе. Это снизит издержки процесса составления проекта бюджета, повысит качество работы. Принятие законопроекта повысит прозрачность системы администрирования доходов и источников финансирования дефицита бюджета», — приводятся в материалах слова Силуанова.

Поправки предусматривают общий порядок возврата неналоговых платежей по аналогии с налоговыми и таможенными платежами, урегулирование механизма уточнения невостребованных платежей и ряда других вопросов администрирования доходов и поступлений по источникам финансирования.