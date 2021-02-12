ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 13 февраля.

Курс доллара повысился на 17,99 копейки, составив 73,9378 рубля (73,7579 рубля на 12 февраля). Курс евро вырос на 16,64 копейки, до 89,6052 рубля (89,4388 рубля на 12 февраля).

На валютных торгах Московской биржи на 14:22 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 80 копеек и составил 74,41 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 65 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 90,01 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 73,79—74,45 рубля за доллар и 89,47—90,08 рубля за евро.