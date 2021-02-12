Потенциал для смягчения денежно-кредитной политики исчерпан, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

Денежно-кредитная политика в 2021 году останется мягкой, уточнила она.

«Мягкая денежно-кредитная политика вместе с пакетом антикризисных мер правительства способствовала восстановлению экономики после острой фазы кризиса. По нашим оценкам, мы считаем, потенциал для смягчения денежно-кредитной политики исчерпанным. Ее дальнейшее смягчение могло бы привести к дополнительному росту проинфляционных рисков. При этом в среднем в течение 2021 года денежно-кредитная политика останется мягкой, поддерживая восстановление российской экономики. В базовом сценарии возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике будет происходить постепенно», — сказала Набиуллина.