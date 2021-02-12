Минпромторг планирует разработать новую программу поддержки российских заводов — производителей деревянных домокомплектов для стимулирования развития «деревянной» ипотеки , пишет «Парламентская газета».

Минпромторг планирует разработать новую программу поддержки российских заводов — производителей деревянных домокомплектов для стимулирования развития «деревянной» ипотеки , пишет «Парламентская газета».

Ранее программа стимулирования спроса на отечественное деревянное домостроение была продлена до 2021 года. Предполагалось, что покупатель деревянного дома обратится в банк за кредитом, часть первоначального взноса (не более 10% стоимости дома) за покупателя внесет банк, который после возведения дома обратится в Минпромторг за возмещением понесенных расходов. Компенсация предоставляется на дома заводского изготовления стоимостью не более 3,5 млн рублей. Таким образом, ставка по кредиту на покупку дома будет составлять 10-12%, что существенно ниже стандартной ставки по потребительскому кредиту. Однако бума на «деревянную» ипотеку не произошло.

Теперь Минпромторг предлагает на основании проведенного квалификационного отбора возмещать производителям предоставленную покупателям (только физическим лицам) скидку до 10% от стоимости домокомплекта. Максимальная стоимость такого дома остается прежней — 3,5 млн рублей. Предполагаемый бюджет программы — 360 млн рублей в год.

Как заявила ранее вице-премьер Виктория Абрамченко, Кабмин работает над вопросом включения частных деревянных домов в программу ипотечного кредитования. «Первое направление — это дать возможность индивидуальные жилые дома из этих домокомплектов считать нормальным, адекватным объектом залога. И мы прорабатываем с экономическим блоком, с Центробанком соответствующие меры для того, чтобы деревянный дом был полноправным участником ипотечных кредитов», — сказала она.

По мнению руководителя рабочей группы Генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков, депутата Госдумы Александра Якубовского, переход на индустриальный способ строительства по готовым проектам, когда, к примеру, один лицензированный застройщик возводит целый поселок, так же позволит банкам лучше просчитывать риски. По оценкам экспертов, высокий спрос позволит установить ставку на «деревянную» ипотеку на уровне среднерыночной не субсидированной — 8-9%.