Вклад ослабления рубля в годовую инфляцию в России, по оценке регулятора, составил 1 процентный пункт, заявила в ходе пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«По нашим оценкам, вклад переноса курсовой динамики в годовую инфляцию составил примерно 1 процентный пункт», — сказала она в ходе пресс-конференции.

В ЦБ отмечают, что инфляция складывается выше его прогноза. В январе годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 5,2% (после 4,9% в декабре). «Это в значительной мере связано с ростом цен на мировых товарных рынках и с продолжением переноса в цены произошедшего ранее ослабления рубля, — поясняет регулятор. — Действие этих факторов может носить более продолжительный характер вследствие уже произошедшего ранее роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также сохраняющихся ограничений со стороны предложения».

Меры правительства ограничили рост цен на отдельные товары, напоминает регулятор. Показатели текущего темпа роста потребительских цен, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся вблизи 4% в годовом выражении