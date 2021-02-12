Центробанк считает риски введения цифрового рубля ограниченными и управляемыми, их можно нивелировать, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.



«На наш взгляд, предварительно можно сказать, эти риски ограничены и вполне управляемы, их можно и предусмотреть», — отметила она.

Ранее директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил , что внедрение цифрового рубля может повысить конкурентоспособность российской валюты в целом в международных расчетах. В то же время ускоренное внедрение цифрового рубля несет для банков риски оттока и роста стоимости депозитов, добавил он.

В октябре прошлого года ЦБ РФ сообщил, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля. Он может стать дополнительной формой денег наряду с наличными и безналичными и потребует создания дополнительной платежной инфраструктуры.