Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 12 февраля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Опрошенные Банки.ру аналитики также ожидали, что ключевая ставка останется без изменений . В пользу сохранения ставки на текущем уровне говорит высокая неопределенность по темпам восстановления российской и мировой экономики в 2021 году. Эта неопределенность связана с изменением в моделях потребления, сформировавшихся в период ограничений, переходом на удаленную работу и существенным лагом в восстановлении инвестиционной активности.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 19 марта 2021 года.

Это первое заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке в текущем году. На заседании 7 февраля 2020-го Банк России решил снизить ключевую ставку, 20 марта Центробанк оставил ключевую ставку без изменений, 24 апреля снизил ее на 50 б. п. до 5,5%, 19 июня — на 100 б. п. до 4,5%, а 24 июля — на 25 б. п. до 4,25%. 18 сентября , 23 октября и 18 декабря 2020-го ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%.