Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,96% и достигла в пике 62,34 доллара за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 19:35 мск.

В последний раз стоимость Brent находилась выше 62 долларов за баррель в январе 2020 года.

К 19:40 мск нефть Brent росла на 1,95% и торговалась на уровне 62,33 доллара за баррель. В то же время нефть WTI дорожала на 1,8%, до 59,18 доллара за баррель.