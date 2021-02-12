Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России столкнулась со случаями, когда договоры страхования от COVID-19 исключали страховое покрытие при таких форс-мажорах, как эпидемия. Об этом рассказал в интервью «Интерфаксу», текст которого опубликован на сайте регулятора, руководитель службы Михаил Мамута.

В ходе интервью ему в числе прочего был задан вопрос о вышедшем недавно проекте указания ЦБ о минимальных требованиях к условиям отдельных видов добровольного страхования . «Там написано, что в договоре должно быть указано не менее пяти страховых случаев по продукту, а если их меньше, то указать все. И основания отказа в выплате. И написано, что этот пункт появился в результате анализа отказов признания событий страховыми случаями, которые чаще всего имели место за последний год», — напомнили интервьюеры, попросив уточнить, о каких ситуациях идет речь.

«Это, например, страхование от COVID-19, где мы столкнулись с такими практиками, как исключение из страхового покрытия форс-мажоров, в том числе эпидемий, — указал Мамута. — Или, допустим, страхователь ждет оплаты лечения при выявлении заболевания, а страховым случаем определена смерть застрахованного».

«Еще ряд практик связан со страхованием банковских карт , где убытки, наступившие в результате нарушения условий использования карты, в том числе сообщения мошенникам ПИН-кода или одноразовых паролей, не признавались страховым случаем», — продолжил он.

«Отдельная история — страхование мобильных телефонов, где, как правило, падение исключается из страхового покрытия по риску «механическое воздействие», — упомянул глава службы ЦБ по защите прав потребителей.

«Также встречаются случаи, когда имущество граждан застраховано от угроз кражи из квартиры, но под кражей понимается, например, только кража со взломом, а риск застрахован, только если в квартире установлена сигнализация», — привел еще один пример Мамута.



«Такие условия раскрываются в многостраничных документах, с которыми у потребителя не всегда есть время ознакомиться при продаже полиса. Потребители, по сути, вводятся в заблуждение, считая, что их имущество застраховано, а потом выясняется, что никакие страховые выплаты им не положены. Мы хотим внести максимальную прозрачность в эти договоры, чтобы потребитель знал о своих правах и мог требовать положенное ему по договору», — пояснил представитель ЦБ.