Рассчитываемые в рамках квот иностранные доли в российском банковском и страховом секторах снизились по итогам 2020 года, свидетельствуют данные Центробанка.

«Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, по данным на 1 января 2021 года, составил 10,96% (по данным на 1 января 2020 года — 11,79%), в совокупном уставном капитале страховых организаций — 10,4% (по данным на 1 января 2020 года — 10,83%)», — отмечается в сообщении регулятора.

Банк России ежегодно рассчитывает по определенным правилам и публикует данные показатели. Предельный размер участия иностранного капитала как для банковского , так и для страхового сектора составляет 50%, свидетельствуют соответствующие положения отраслевого законодательства.

Как уточняется, иностранные инвестиции, рассчитанные для цели определения размера участия в совокупном уставном капитале кредитных организаций, составили 308,278 млрд рублей, их совокупный уставный капитал — 2 трлн 813,834 млрд рублей.



Иностранные инвестиции, рассчитанные для определения размера участия в совокупном уставном капитале страховых организаций, составили 22,867 млрд рублей, их совокупный уставный капитал — 219,799 млрд рублей.