Банк России прогнозирует восстановительный рост российской экономики в 2021 году на 3—4%, говорится в релизе регулятора.

Однако масштабы восстановления в отдельных отраслях могут по-прежнему сильно различаться. В 2022—2023 годах ВВП, по прогнозу Банка России, вырастет на 2,5—3,5 и 2—3% соответственно.

На среднесрочную траекторию экономического роста значимое влияние будут оказывать динамика пандемии коронавируса в России и в мире, характер восстановления частного спроса в условиях возможного изменения поведения населения и бизнеса, а также траектория бюджетной консолидации. Мягкая денежно-кредитная политика продолжит оказывать поддержку экономике в течение 2021 года.