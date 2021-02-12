Банк России ожидает замедления выдачи ипотечных кредитов в 2021 году на 16—20%, с 21,2% по итогам прошлого года, говорится в сообщении регулятора. Указывается, что в 2022—2023 годах темпы роста показателя составят 14—18% ежегодно, следует из прогноза регулятора.

По данным ЦБ, российские банки нарастили ипотечное кредитование в 2020 году на 21,2%, в результате общая задолженность граждан по кредитам на покупку жилья впервые превысила отметку в 9 трлн рублей.

Как отмечается в сообщении, повышенные темпы роста цен и рост инфляционных ожиданий в последние месяцы означают, что в реальном выражении ценовые условия кредитования несколько смягчились. «В отдельных сегментах банки продолжили смягчать и неценовые условия кредитования. На этом фоне продолжилось расширение кредитования. Наряду с мягкими денежно-кредитными условиями на динамику кредитования оказывают влияние льготные программы правительства, а также регуляторные послабления», — отметил регулятор.

При принятии решений по ключевой ставке Банк России будет оценивать, насколько прекращение действия указанных антикризисных мер будет влиять на денежно-кредитные условия.