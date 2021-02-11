Предложение законодателей закрепить за должниками право на неприкосновенный доход в размере прожиточного минимума создаст дополнительные сложности для кредитных организаций, пишет РБК . Об этом говорится в комментарии Ассоциации банков России (АБР). Так участники рынка отреагировали на проект поправок в закон «Об исполнительном производстве», внесенный накануне в Госдуму и направленный на защиту от кредиторов должников с низкими доходами.

Проект усложнит расчет платежеспособности должника на стороне кредитора — придется учитывать «неприкасаемую» часть дохода клиентов, что означает переоценку рисков в сторону повышения, предупреждают в АБР. Дополнительная мера поддержки должников может привести к увеличению стоимости кредитных продуктов для таких лиц в связи с сокращением источников погашения кредита, говорится в комментарии ассоциации. Банки могут отреагировать не только повышением ставок, но и потребовать от некоторых клиентов дополнительного обеспечения по кредитам, или вовсе ограничить выдачу ссуд малообеспеченным заемщикам.

В АБР также считают, что новый подход к защите должников нарушит принцип обязательного исполнения решений. Наконец, банки видят технические сложности в реализации нового подхода. Величина прожиточного минимума в России зависит от медианного дохода в целом по стране, но рассчитывается в регионах по-разному. Технически для подразделений ФССП и банков определение предельного размера взыскания по каждому конкретному периодическому платежу, получаемому должником, необходимо будет проверять дополнительно, что повысит издержки и продлит сроки исполнительного производства, отмечают в АБР.

По словам экспертов, если банки в массовом порядке столкнутся с сокращением источников погашения кредита из-за указанного вычета, им придется признавать таких заемщиков более высокорисковыми и действительно повышать для них процентную ставку. Недобросовестные должники действительно могут воспользоваться правом защиты дохода, указав один счет, куда поступает, например, пенсия. В таком случае деньги с него будут периодически взыскиваться только в части сверхпрожиточного минимума. А на другой счет должники будут получать зарплату и скрывать ее от взыскания, пояснили эксперты.