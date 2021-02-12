Показатель долговой нагрузки россиян в прошлом году вырос, такая тенденция продолжится и в 2021 году, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

«Что касается показателя долговой нагрузки, в целом, если мерить задолженность населения к доходам населения, то в 2020 году показатель долговой нагрузки в целом вырос, потому что у нас задолженность населения, розничные кредиты, достаточно быстро росли, прежде всего, благодаря ипотеке. И росли быстрее доходов, хотя доходы тоже выросли, но чуть меньше. Поэтому, естественно, показатель долговой нагрузки чуть вырос», — пояснила она.

По ее словам, эта тенденция продлится и в 2021 году. «Кредитование населения будет расти чуть быстрее, чем доходы населения, и во многом такое кредитование будет поддерживать экономический рост», — заключила глава ЦБ.