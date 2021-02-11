Демографические эффекты пандемии снижают реальный ВВП; они по большей части краткосрочны, однако даже через 15 лет демографический след пандемии не сойдет на нет полностью. Об этом говорится в тематическом исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства.

Как напоминают в АКРА, 8 февраля 2021 года Росстат опубликовал оперативные данные по естественному движению населения России за январь — декабрь 2020 года. Всего в 2020 году в России умерли 2,125 млн человек, что на 360 тыс. больше, чем было бы в отсутствие пандемии коронавируса (0,25% населения). Избыточная смертность в 2020—2021 годах, наряду с временной нетрудоспособностью части населения, а также миграционными ограничениями, — важные факторы, определяющие будущую экономическую активность в стране, констатируют аналитики.

Согласно оценкам АКРА, демографические эффекты пандемии снижают реальный ВВП 2021 года на 0,2—0,9%; уточняется, что речь идет о разнице в уровнях реального ВВП, а не в темпах его роста. По большей части эти эффекты краткосрочны, при этом «в 2021 году демографические эффекты могут быть не очень заметны ввиду наличия более мощных эффектов другой природы». К 2030 году демографический след пандемии снизится до 0,04—0,18%, но не сойдет на нет и через 15 лет после ее окончания, полагают эксперты.

Оценка демографических эффектов в 2021 году включает оценку численности людей трудоспособных возрастов, выпавших из состава рабочей силы в результате смерти, прямо или косвенно связанной с пандемией, к середине 2021 года; оценку среднегодовой численности временно нетрудоспособных людей; оценку численности трудоспособных мигрантов, не приехавших или уехавших в течение 2020 года и первой половины 2021-го.

«В краткосрочном периоде демографические эффекты пандемии достаточно велики, но фактически почти незаметны на фоне еще более мощных процессов, таких как введение противопандемийных мер и их последующее смягчение, динамика сделки ОПЕК+ и динамика безработицы (знаки влияния различны)», — отмечается в материале.

В долгосрочном периоде оценка демографических эффектов пандемии будет основываться на прогнозе отклонения численности рабочей силы в заданном году от гипотетической численности рабочей силы в сценарии без пандемии. Разница возникает в основном в результате смерти людей в трудоспособных возрастах в 2020—2021 годах (АКРА исходит из предположения о том, что в 2022 году и далее избыточная смертность от пандемии окажется близкой к нулю). «В отсутствие пандемии многие из них не выбыли бы из состава рабочей силы до наступления пенсионного или даже более высокого возраста. Соответственно, эффект пандемии остается ненулевым как минимум до того момента, когда самый молодой среди умерших людей выпал бы из состава рабочей силы в нормальных условиях. Ввиду отсутствия полных данных о возрастах «избыточно умерших» трудоспособных людей на данный момент мы вынуждены использовать обрывочные сведения, доступные по отдельным регионам. Если считать, что более 85% таковых были в возрасте 45 лет и старше, демографические эффекты пандемии должны в значительной степени сгладиться через 20 лет после ее окончания», — пишут аналитики.

Уточняется, что временное снижение рождаемости в связи с пандемией не было учтено при расчете долгосрочных эффектов, так как по окончании пандемии, вероятно, будет наблюдаться отложенный всплеск.



В АКРА считают, что теоретически возможны и более длительные макроэкономические последствия, которые не обязательно будут напрямую связаны с демографией. В долгосрочном периоде к чисто демографическим добавятся эффекты, связанные со снижением качества человеческого капитала за время пандемии: вследствие перенаправления ресурсов здравоохранения на борьбу с пандемией в 2020 году предоставление части регулярных услуг было приостановлено, а удаленный режим обучения, на который была переведена система образования, вероятно, был менее эффективным по сравнению с очным. Это и возможные долгосрочные побочные эффекты самой болезни в совокупности будут оказывать давление на производительность труда, однако их влияние на экономическую активность и дополнительные бюджетные расходы еще предстоит оценить, заключают аналитики.