📰 Курс доллара сегодня может приблизиться к уровню в 73 рубля, евро — стать дешевле 89 рублей, подобные настроения могут сохраниться и после выходных, пишет «Российская газета» , ссылаясь на мнение руководителя отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаила Когана. По его словам, как минимум до среды, до выхода макростатистики, у рынков не появится повода для смены курса. К этому времени едва ли наступит ясность в отношении пакета стимулов в США. В дальнейшем может сработать правило «покупай на слухах, продавай по факту», считает эксперт.

📰 Отельерам могут официально разрешить предлагать клиентам путевки по невозвратному тарифу, пишут «Известия» . Это следует из протокола заседания экспертной группы по «Трансформации делового климата». Нововведение поддержали Роспотребнадзор и Ростуризм, последний подготовит по просьбе участников встречи законопроект. Практика продажи путевок по невозвратным тарифам международная, в России аналогичные правила действуют на авиа- и ж/д билеты. Впрочем, фактически отельеры и агрегаторы и так включают в клиентские договоры условия о невозврате оплаты, но отказать в компенсации в ответ на требование клиента они не вправе. С принятием закона они его получат.

📰 Бизнес напомнил Ростуризму об обнародованной в конце прошлого года инициативе снизить НДС для гостиничного бизнеса до 10%, пишет «Коммерсант» . «Опора России» обратилась в Ростуризм с просьбой направить информацию об итогах рассмотрения вопроса снижения НДС для гостиничного бизнеса до 10% и субсидирования до 5% ставок по кредитам на строительство и реконструкцию отелей — об условиях и сроках, когда бизнес сможет воспользоваться этими мерами поддержки. Ведомство должно было решить вопрос до 1 февраля. Эксперты сомневаются, что отельерам в итоге удастся добиться преференции, заявления о снижении ставки носят скорее популистский характер. Куда больше у бизнеса шансов на субсидирование процентных ставок по кредитам на строительство и реконструкцию гостиниц.

📰 В аэропортах вводят биометрический контроль, пишут «Ведомости» . Аэропорт Домодедово планирует в ближайшее время внедрить контроль пассажиров по биометрии лица – дата начала использования технологии зависит от сроков подписания приказа Минтранса, который вводит возможность биометрической идентификации личности при проведении предполетного досмотра. Уже установленные автоматизированные турникеты в зоне таможенного контроля, галерее вылета международных рейсов и всех выходов на посадку в ближайшем будущем оснастят видеокамерами для распознавания лиц. Пассажир самостоятельно сможет вносить свои биометрические данные на стойках регистрации и в CUSS-киосках для регистрации багажа. Работы по внедрению биометрического контроля ведутся и в Шереметьево. Технологии обработки биометрических данных в аэропорту уже используются в целях обеспечения транспортной и авиационной безопасности, сообщили в пресс-службе аэропорта.

📰 Красноярские власти потребовали компенсацию за гибель особей и разрушение их жилищ, причиной чего стала авария в Норильске, пишет РБК . В отправленном «Норникелю» списке оказались лапландский подорожник, юрок, лысуха, чирок-свистунок и гоголь. В сообщении говорится, что краевые власти потребовали от «Норильского никеля» добровольно возместить 494 млн рублей. Расчет ущерба произведен по негативным последствиям аварии для млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу России, охотничьих ресурсов, а также в целом для среды обитания объектов животного мира, отмечает пресс-служба. В компании уточнили, что правительство Красноярского края предлагает возместить ущерб в течение 30 дней со дня получения требования либо принять меры по восстановлению окружающей среды.

📰 В 2021 году выдача микрозаймов может вырасти на 15—20% после стагнации в прошлом году, полагают участники рынка, пишет «Коммерсант» . Оживлению будут способствовать ускоренный переход выдач в онлайн, а также переток банковских клиентов из-за ужесточившегося скоринга. Однако быстрый рост портфелей может привести к ухудшению их качества, а сохраняющаяся экономическая нестабильность ужесточит борьбу за клиентов и увеличит стоимость их привлечения, предостерегают эксперты.

📰 В России реформируют систему поддержки нуждающихся в жилье. Минстрой создаст единый федеральный реестр граждан, которым государство обязано помочь, рассказали «Известиям» в ведомстве. Новая система позволит оптимально планировать расходы бюджета для каждого льготника. Проект акта о создании реестра находится на согласовании в правительстве. Сегодня примерно 4 млн граждан стоят в очереди на улучшение жилищных условий, из них более 750 тыс. — по федеральным программам. Пока что льготники в среднем ждут квартиры до 20 лет — это слишком долго и недопустимо, отмечают эксперты.