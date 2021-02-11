Банк непрофильных активов «Траст» до конца первого полугодия 2021 года планирует выйти из всех нефтяных активов, сообщил журналистам глава банка Александр Соколов.



«Мы до лета хотим продать Тимано-Печерское месторождение и таким образом до середины года по сути полностью выйти из «нефтянки». У нас останется только «Геотек», но это сервисная компания», — сказал он.

По словам Соколова, банк непрофильных активов также планирует продать актив «Геотек Сейсморазведка», но уже не в 2021 году.

30 декабря 2020 года банк «Открытия» вышел из капитала ПАО «Геотек сейсморазведка», где с декабря 2017 года владел 100% акций. Компания занимается сейсморазведкой на суше и в транзитной зоне. Кому перешли акции компании, в сообщении банка не уточняется.

Банк непрофильных активов «Траст» — российский финансовый институт с мажоритарным государственным участием, созданный в рамках деятельности Центрального банка РФ по оздоровлению банковской системы. Основан в июле 2018 года на базе Национального банка «Траст» (ПАО) путем консолидации непрофильных активов санируемых финансовых организаций.